У Києві чоловік стріляв у представників банку

У Деснянському районі Києва чоловік під час конфлікту вистрелив з травматичної зброї в працівника фінансової установи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Зазначається, що на спецлінію 102 надійшло повідомлення від жителя Києва про те, що невідомі намагаються виламати двері його квартири на вулиці Лисківській. А згодом надійшло повідомлення про стрілянину за вищевказаною адресою.

На момент приїзду правоохоронців двері квартири були відчинені, а всередині приміщення знаходилося п’ятеро представників банку та власник оселі.

Поліцейські встановили, що представники фінансової установи прийшли за місцем мешкання киянина з метою перевірки майна, яке стало власністю банку з причин невиплати кредиту.

Господар оселі, побачивши "непроханих" гостей, дістав травматичний пістолет для відстрілу гумовими кулями та здійснив два постріли. Одна з них влучила одному з чоловіків у ногу. Потерпілого госпіталізували.

Зазначається, що на прохання поліцейських власник оселі надав дозвіл на зброю. У загальному коридорі експерти знайшли та вилучили дві стріляні гільзи.

Подія належним чином зареєстрована у Журналі обліку заяв та повідомлень про вчиненні правопорушення Деснянського управління поліції. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялося, що у Києві невідомі обстріляли і розмалювали вітрини магазину взуття.

РБК-Україна писало, що 12 листопада у Києві на вулиці Боровій сталась стрілянина, в результаті якої було госпіталізовано людину.