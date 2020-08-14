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У Києві чоловік отримав смертельне поранення через зауваження

Київ, П'ятниця 14 серпня 2020 15:45
У Києві чоловік отримав смертельне поранення через зауваження
Фото: наручники (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Чоловік отримав поранення в живіт після того, як заступився за дівчину

У Києві чоловік отримав смертельне ножове поранення в живіт після того, як зробив зауваження іншій людині. Чоловіка, який завдав поранення, затримали за місцем проживання.

Про це повідомили в прес-службі поліції Києва.

Повідомляється, що інцидент стався на вулиці Костянтинівській у Подільському районі столиці після того, як 25-річний хлопець став свідком того, як незнайомець вдарив дівчину по обличчю і вирішив заступитися. В результаті він отримав ножове поранення в живіт і помер по дорозі в лікарню.

"У кафе на вулиці знаходилися дві компанії. Потерпілий став свідком того, як людина з іншої компанії вдарив дівчину по обличчю і зробив зауваження. Під час з'ясування відносин незнайомець ударив опонента ножем у живіт і пішов", - повідомили в поліції.

Зловмисника затримали за місцем проживання, де під час обшуку вилучили речові докази, серед яких був і ніж, яким було завдано поранення.

"Затриманим виявився 36-річний уродженець Вінницької області, який раніше притягався до кримінальної відповідальності за майнові злочини та незаконне заволодіння транспортними засобами" - додали в поліції.

За даним фактом відкрито справу за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зараз готується повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу. Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у середині липня у Чернівцях під час бійки застрелили чоловіка, стрілка затримали.

Також повідомлялося, що наприкінці липня у Маріуполі невідомий вчинив напад на синагогу, його затримали 12 серпня.

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