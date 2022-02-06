RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві чоловік кинув молоток у вікно Ради і намагався втекти від поліції

Автор: Олександр Мороз

У Києві чоловік розбив вікно в будівлі Верховної ради України, кинувши в нього молоток. Він також намагався втекти від поліції, але його затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Києва.

Повідомляється, що в Києві поліцейські затримали чоловіка, який пошкодив вікно будівлі Верховної ради.

"Попередньо правоохоронці з'ясували, що 27-річний львів'янин заздалегідь підготував інструмент для пошкодження вікна - молоток - і кинув їм у вікно. Чоловік намагався втекти, але правоохоронці зупинили порушника", - йдеться в повідомленні.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу - хуліганство. Із затриманим спілкуються слідчі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у будівлі генконсульства України в Гамбурзі розбили вікно, постраждалих внаслідок інциденту не було. Дипломатичне представництво не припиняло роботу.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївВерховна рада