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Де у Києві можна їздити до 80 км/год: оприлюднено список вулиць

Автор: Андрій Василюк

З 1 квітня до 1 листопада лише на семи ділянках доріг Києва буде дозволено підвищення швидкості руху до 80 км/год. Рішення запровадити такі ділянки прийнято через суспільний резонанс, який викликало обмеження швидкісного режиму.

Про це повідомив перший заступник міського голови Києва Микола Поворозник, передає прес-служба КМДА.

"Враховуючи суспільний резонанс, який викликало обмеження швидкісного режиму на низці столичних вулиць, місто спільно з поліцією вирішило дозволити рух окремими дорогами, визначеними рішенням Київської міської ради, зі швидкістю до 80 км/год", - повідомив Поворозник.

Сім ділянок у Києві, де можна їздити до 80 км/год:

  1. Просп. Р. Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака).
  2. Вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків).
  3. Наддніпрянське шосе.
  4. Набережне шосе (від Поштовою площі до Наддніпрянського шосе).
  5. Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного).
  6. Вул. Саперно-Слобідська (від вул. М. Грінченко до Північного мосту).
  7. Просп. М. Бажана (від Північного мосту до Харківської площі).

За словами Поворозника, при цьому спільні робочі групи фахівців Центру організації дорожнього руху, поліції та інших зацікавлених осіб проведуть обстеження та аналіз швидкісного режиму, враховуючи містобудівну ситуацію, "яка суттєво змінилася з моменту прийняття рішення Київрадою у жовтні 2018 року".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що з 1 квітня на семи вулицях столиці буде дозволено рух зі швидкістю 80 км/год. Обмеження швидкості руху до 50 км/год на інших ділянках обумовлене зменшенням ризиків втрати керування автомобілем на слизькій дорозі.

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