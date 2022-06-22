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У Києві шахрай продав чужу квартиру вартістю понад 3 млн гривень

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Київ, Середа 22 червня 2022 14:48
У Києві шахрай продав чужу квартиру вартістю понад 3 млн гривень Фото: у Києві чоловік продав чужу квартиру (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Правоохоронці викрили чергову квартирну аферу у Києві. Шахрай продав чужу квартиру в історичному центрі столиці вартістю понад 3 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

За даними слідства, власниця квартири, що розташована поруч з Володимирським собором, виїхала за кордон. У цей час аферист підробив договір купівлі-продажу та зареєстрував за собою право власності. Після він перереєстрував нерухомість на третіх осіб.

Наразі на квартиру накладено арешт, щоб уникнути подальших незаконних дій.

За даним фактом відкрили кримінальну справу (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 ККУ). Зловмиснику оголосили підозру, а за місцем проживання провели обшуки.

Слідчі дії продовжуються. Правоохоронці встановлюють осіб, причетних до вчинення злочину.

Нагадаємо, у Дніпрі викрили волонтера, який продав "гуманітарку" на понад 1 млн гривень.

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