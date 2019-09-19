У Києві можуть посилити заходи безпеки після "захоплення" моста

Національна поліція Києва перегляне охорону інфраструктурних об'єктів у зв'язку з "мінуванням" мосту Метро. Про це на брифінгу заявив глава поліції Києва Андрій Крищенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Крищенко, на даний момент в Києві існує система охорони, але вона може бути посилена.

"Система охорони є, в тому числі і цього мосту. У нас є окремий підрозділ, який цим займається. Безумовно, ми переглянемо деякі аспекти охорони інфраструктурних об'єктів з Нацгвардією та місцевою владою", - заявив глава поліції Києва.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що справа про "замінування" мосту Метро кваліфікувати як підготовку до теракту. За словами Андрія Крищенко, поліція погодила цю позицію з прокуратурою міста Києва.

Також, РБК-Україна писало, що поліція відкривала вогонь по Олексію Бельку, який погрожував підірвати міст Метро в Києві, так як він не погрожував життю мирних жителів. За словами Крищенко, Белько відкрив вогонь по беспилотнику правоохоронців, але загрози для населення він не уявляв.