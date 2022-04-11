У Києві мінімалізують ризик пожеж: заборонили відвідувати ліс та створять оперативний штаб

У комунальному об'єднанні "Київзеленбуд" створять штаб з ліквідації пожеж, а у міських лісопаркових господарствах приведуть до повної готовності протипожежну техніку, спостережні вежі із системою відеонагляду та засоби зв’язку.

Також буде сформований недоторканий запас паливно-мастильних матеріалів для заправки пожежних автомобілів, зокрема, ДСНС у місті Києві.

Окрім того, фахівці мають на території комунальних підприємств лісопаркових господарств виявити та ліквідувати наслідки сніголамів і вітровалів та стихійні сміттєзвалища.

До того ж навколо пожежонебезпечних ділянок лісу відновлять і підтримуватимуть у належному стані мережу мінералізованих смуг.

Зазначається, що також відремонтують й протипожежні водойми, резервуари для забору води та під’їзди до них.