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У Києві мінімалізують ризик пожеж: заборонили відвідувати ліс та створять оперативний штаб

У Києві заборонено відвідувати ліс (GattyImages)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві заборонено відвідувати ліси на період дії воєнного стану аби мінімізувати ризик пожеж. Також створять штаб з ліквідації пожеж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

У комунальному об'єднанні "Київзеленбуд" створять штаб з ліквідації пожеж, а у міських лісопаркових господарствах приведуть до повної готовності протипожежну техніку, спостережні вежі із системою відеонагляду та засоби зв’язку.

Також буде сформований недоторканий запас паливно-мастильних матеріалів для заправки пожежних автомобілів, зокрема, ДСНС у місті Києві.

Окрім того, фахівці мають на території комунальних підприємств лісопаркових господарств виявити та ліквідувати наслідки сніголамів і вітровалів та стихійні сміттєзвалища.

До того ж навколо пожежонебезпечних ділянок лісу відновлять і підтримуватимуть у належному стані мережу мінералізованих смуг.

Зазначається, що також відремонтують й протипожежні водойми, резервуари для забору води та під’їзди до них.

Раніше ми повідомляли, що у Київській області цивільним заборонили відвідувати ліси.

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Київ