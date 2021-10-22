У Києві медпрацівники налагодили схему продажу підроблених COVID-сертифікатів

У Києві правоохоронці викрили співробітників лабораторії, які видавали підроблені COVID-сертифікати без здачі аналізів. Щодня послугами медлабораторії могли скористатися 3-5 клієнтів, заплативши від 725 до 1800 гривень за підроблений документ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ .

За даними правоохоронців, лікар лабораторії організував "бізнес" з продажу підроблених сертифікатів. Він шукав клієнтів сам і за допомогою посередників. Також лікарю допомагали три медсестри, які вносили неправдиві дані в базу і друкували готові документи.

Працівники поліції провели обшуки в автомобілях, за місцем роботи і проживання фігурантів, звідки вилучили десятки бланків COVID-сертифікатів, гроші, комп'ютерну техніку, що підтверджують злочинну діяльність.

Правоохоронці розпочали кримінальну справу за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України - шахрайство.

Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.