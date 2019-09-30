У Києві масово перекриють рух транспорту через марафон

У Києві через проведення марафону в період з 4 по 6 жовтня буде обмежено рух автомобільного транспорту в частині міста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби київського метрополітену в Twitter.

Повідомляється, що обмеження діятимуть на проїзд автомобільного транспорту. Так, 4 жовтня з 21:00 буде перекрито рух Володимирським проїздом, вулицями Алли Тарасової і Малої Житомирської, яке буде відкрито 6 жовтня в 22:00.

У суботу, 5 жовтня, з 5:00 буде перекрито рух на вулицях Трьохсвятительська, Володимирська до 22:00 6 жовтня.

Також частково буде обмежено рух на вулицях Михайлівській, Великій Житомирській, Володимирській, Богдана Хмельницького та бульварі Тараса Шевченка. Рух буде поступово відновлюватися. Так, площа Перемоги, вулиці Жилянська і Саксаганського будуть відкриті в 11:15 у неділю, доступ до бульвару Дружби народів та мосту Патона з'явиться близько 13:15, що по вулиці Січових Стрільців в 16:00.

У цілому буде обмежено рух на близько 40 вулицях і трьох мостах - Північному, Гаванському та мосту Патона.

Графік перекриття руху (twitter.com/kyivmetroalerts)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Києві на ремонт закрили пішохідний міст на проспекті Леся Курбаса. Очікується, що ремонтні роботи закінчаться до травня 2020 року.

Також повідомлялося, що з 1 жовтня в Україні водіям потрібно їздити з увімкненими фарами. Вимоги буде діяти до 1 травня.