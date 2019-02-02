У Києві маршрутка врізалася у вантажівку

У результаті ДТП постраждали водій та семеро пасажирів маршрутного автобуса

В Киеве на Кольцевой дороге вечером в пятницу, 1 февраля, маршрутный автобус столкнулся с припаркованным грузовиком, в результате аварии пострадали восемь человек - водитель и пассажиры маршрутки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

Сообщение о происшествии с участием маршрутного автобуса и грузовика в Святошинском районе в дежурную часть поступило в 21:40.

В полиции уточнили, что семеро пострадавших получили тяжелые травмы, а одному пассажиру зажало ноги, спасатели вырезали его с помощью специального оборудования, у мужчины подозрение на перелом ноги.

Всех пострадавших доставили в больницу.

На месте происшествия находятся патрульные полицейские и следователи по расследованию ДТП, устанавливаются причины и механизм происшествия.

По словам очевидцев, маршрутку сначала начало водить по дороге, а затем она врезалась в грузовик.

Фото: на месте ДТП в Киеве

Напомним, 31 декабря в Киеве на площади Победы произошла масштабная авария с участием пяти автомобилей, в результате которой погиб человек.