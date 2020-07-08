У Києві люди перекрили дорогу на мосту Метро, рух заблоковано

На мосту Метро, який знаходиться у Києві, люди перекрили дорогу. Наразі на мосту утворилась значна пробка.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua та карта Google Maps.

Як повідомляється, утворилась пробка від метро "Чернігівська". Також за даними карти Google Maps, ускладнений рух транспорту від Набережного шосе до Броварського проспекту в районі цього моста.

Фото: пробка на мосту Метро (google.com/maps)

На відео видно, як десятки людей перекрили дорогу на мосту.

Місцеві ЗМІ пишуть, що дорогу перекрили в якості протесту. Люди вимагають, щоб їм добудували квартири.

Станом на 11:00, рух транспорту на мосту відновлено.

Нагадаємо, вже кілька тижнів в Києві проходять акції протесту інвесторів банку "Аркада" за відновлення будівництва житлових комплексів.

Раніше мер столиці Віталій Кличко звернувся до правоохоронних органів дати оцінку діям недобросовісного забудовника.

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