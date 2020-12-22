У Києві на Либідському шляхопроводі ремонт, водіїв попередили про обмеження

У Києві обмежено рух транспорту на Либідському шляхопроводі. Це буде тривати з з 9:00 до 20:00 22 грудня.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції.

Як зазначається, з 9:00 до 15:00 триватимуть роботи у напрямку Печерського шляхопроводу.

З 15:00 до 20:00 триватимуть роботи у напрямку площі Деміївської. Під час робіт рух частково обмежено.

Раніше у соцмережах з'явилося відео з моментом падіння електроопор на Шулявському мосту в Києві.

Нагадаємо, електроопори на Шулявському мосту впали минулого тижня. В результаті падіння було пошкоджено декілька автомобілів, які проїжджали шляхопроводом.

Через падіння електроопор поліція порушила справу за фактом порушення правил безпечної експлуатації будівель і споруд. Люди в результаті інциденту не постраждали.