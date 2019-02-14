В Києві ліквідовано пожежу на ринку "Лівобережний"

Існувала загроза розповсюдження вогню на сусідні кіоски

В Днепровском районе Киева на рынке "Левобережный" был ликвидирован пожар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

Так, к месту вызова были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения. Как оказалось, горели 2 киоска на площади 100 кв.м.

Отмечается,что существовала угроза распространения огня на соседние киоски. Не теряя времени, огнеборцы сразу же приступили к тушению пожара.

"Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений, пожар в 21:04 удалось локализовать на площади 100 кв. м и предотвратить распространение огня на соседние киоски, а в 21:23 - ликвидировать", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на месте происшествия было задействовано 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 23 человека личного состава подразделений Главного управления.

Напомним, ранее сообщалось, что спасатели ликвидировали пожар в отселенном здании в центре Киева.