У Києві ліквідували аварію, через яку частина міста залишилася без води

У Києві в Подільському районі ліквідували порив на водогоні, через яку частина району залишилася без води. Водопостачання на 25 вулицях повністю відновили.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Відзначається, що забезпечення водою здійснюється за тимчасовою схемою.

На даний момент аварійну ділянку локалізована. Фахівці "Київводоканалу" проводять аварійно-відновлювальні роботи.

Нагадаємо, сьогодні ввечері сталася аварія, через яку частина міста залишилася без води.