У Києві ліквідували аварію, через яку частина міста залишилася без води

Зараз проводяться аварійно-відновлювальні роботи
У Києві в Подільському районі ліквідували порив на водогоні, через яку частина району залишилася без води. Водопостачання на 25 вулицях повністю відновили.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Відзначається, що забезпечення водою здійснюється за тимчасовою схемою.
На даний момент аварійну ділянку локалізована. Фахівці "Київводоканалу" проводять аварійно-відновлювальні роботи.
Нагадаємо, сьогодні ввечері сталася аварія, через яку частина міста залишилася без води.