У Києві на Лівому березі прорвало водопровід. Рух по вулиці ускладнений

У неділю, 20 червня, в Києві прорвало водопровід. Рух по Дарницькому бульвару ускладнено.
Про це повідомляє прес-служба " Київводоканалу" у Facebook.
Інцидент стався за адресою Дарницький бульвар, 5.
За даними комунальників, стався витік води з-під землі на проїжджій частині в результаті пошкодження водопровідної мережі.
"Наші аварійні бригади вже працюють над ліквідацією аварії власними силами. Всі абоненти підключені до водопостачання", - йдеться в повідомленні.
За даними Google maps, рух на Дарницькому бульварі ускладнений через аварійні роботи.
Нагадаємо, в травні в Києві біля станції метро " Деміївська" сталася аварія на трубопроводі. В результаті утворився грязьовий фонтан висотою до 10 метрів, вода затопила проїжджу частину і дійшла до входу в бібліотеку імені Вернадського. Потоки води обрушилися на автопарковку біля бібліотеки, у деяких машин вибило скло.