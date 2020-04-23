У Києві коронавірусом заразилися понад 100 медиків

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В лікарнях на лікуванні знаходяться 16 медпрацівників

У Києві з початку епідемії коронавірусом заразилися 104 медичних працівника. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації в Facebook.

За словами директора департаменту охорони здоров'я Києва Валентини Гінзбург, 16 медиків перебувають на лікуванні в лікарнях.

"74 з них (7% від усіх хворих киян) заразилися, виконуючи професійні обов'язки, тридцяті побуті. Стан 16 наших колег, на жаль, має потребу в стаціонарному лікуванні", - зазначила вона.

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві в лікарнях знаходяться 214 пацієнтів з коронавірусом, з них 5-діти. У важкому стані перебувають 29 хворих, троє з них на штучній вентиляції легень.

Також мер Києва Віталій Кличко заявив, що наступна хвиля захворюваності коронавірусом прогнозується через тиждень. Нові захворювання пов'язані з тим, що люди пішли на Великдень в храми.

Зазначимо, за минулу добу у Києві підтвердили 70 нових випадків захворювання COVID-19. Всього в столиці захворювання підтверджено у 1059 осіб, 45 пацієнтів вже одужали.