ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві до кінця дня очікуються гроза, град і злива

Новини » Суспільство     17.06.2020 - 16:47
У Києві до кінця дня очікуються гроза, град і злива
Фото: хмари над Києвом (РБК-Україна)

Киян закликали не виходити з будинків

Синоптики попередили про погіршення погоди в Києві до кінця дня, 17 червня. Зокрема, в столиці очікуються грози, град, зливи і шквальний вітер 15-20 метрів в секунду.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

У зв'язку з сильним вітром в КМДА рекомендували:

  • щільно закрити всі вікна будинків, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному;
  • уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт
  • Під час грози рекомендують відключити всю електротехніку, а також телевізор від антени, закрити і не підходити до вікон і не братися за металеві вхідні двері.

Якщо гроза застала на природі слід:

  • спуститися в долину;
  • відійти від поодиноко стоять дерев (стовпів, вишок);
  • відійти подалі від водойм;
  • на відкритій місцевості сховатися в ямку (рів);
  • групі людей слід розташуватися поодинці, зняти з себе металеві предмети і покласти окремо, якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна сховатися (підкласти під себе);
  • у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах

Під час грози не можна ховатися під високими деревами або скелями, перебувати на відкритій місцевості, купатися, йти на відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою.

У разі травмування людей внаслідок падіння дерев або гілок необхідно терміново звернутися в екстрені служби за номером 101 або 103.

Нагадаємо, 17 червня в Україні синоптики оголосили штормове попередження.

Також повідомлялося, що из-через негоду в ніч на 17 червня в Україні були знеструмлені 80 населених пунктів у 5 областях.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України КиївГідрометцентрГрадгрозаливень
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся