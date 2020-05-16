У Києві кіберполіцейскі викрили шахрайську схему з "торгами на біржі"

У Києві кіберполіцейскі викрили шахрайську схему з несправжніми торгами на біржі. Фігуранти привласнювали гроші вкладників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

"Фігуранти створили власний вебсайт, на якому імітували проведення торгів, які насправді не відбувалися. Після, привласнювали гроші вкладників. Крім цього, для більшого залучення клієнтів розмістили два call-центри в столиці зі штатною чисельністю близько 40 осіб. Ці працівники агітували громадян вкладати кошти", - йдеться в повідомленні.

За даними силовиків, компанія позиціонувала себе як платформа, яка надає послуги з торгівлі акціями міжнародних компаній. Для переконання інвесторів, на сайті розмістили приклади фіктивних торгів на світових фінансових ринках.

"Шахрайська схема виглядала так: вкладники створювали акаунти на веб-платформі та поповнювали депозити. Після цього їх гроші перераховувалися на криптогаманці компанії", - йдеться в повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення фігурантам про підозру. Їм загрожує до 12-ти років ув'язнення з конфіскацією майна. На цю мить встановлюються завдані громадянам збитки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві затримали угрупування, яке вимагало 20 тисяч доларів у бізнесмена, погрожуючи вбивством. Гроші він нібито їм заборгував.

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