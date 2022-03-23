У Києві окупанти обстріляли паркінг у Подільському районі

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив про черговий обстріл столиці російськими окупантами.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал міського голови.
Війська РФ вкотре обстріляли Київ. Цього разу обстріл окупантів прийшовся на стоянку транспорту біля ТРЦ. Уникнути людських жертв не вдалося.
"Буквально нещодавно обстрілу зазнала парковка торгового центру в Подільському районі. Одна людина загинула, двох постраждалих госпіталізували", – написав Кличко.
Нагадаємо, що в Києві комендантська година відтепер щодня розпочинатиметься о 20:00.
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