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У Києві вилучають популярний енергетик. В ньому виявили отруйну речовину

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Київ, Четвер 09 вересня 2021 18:56
У Києві вилучають популярний енергетик. В ньому виявили отруйну речовину Фото: у Києві вилучають енергетик HELL через виявлену отруйну речовину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві вилучають з магазинів енергетичний напій Hell. В ньому виявили оксид етилену.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління держпродспоживслужби.

"Система швидкого реагування про харчові продукти і корми (RASFF) виявила у напої Hell Focus несанкціоновану речовину – оксид етилену", - відзначає пресслужба.

Оксид етилену (оксиран) є токсичним у рідкому й в газоподібному стані. Отруєння речовиною поділяється на дві стадії: перша - суто наркотична, що характеризується місцевим подразненням, та друга - що безпосередньо впливає на клітини тканини.

Під час вдихання, речовина може подразнити слизові оболонки носа й викликати кашель, почервоніння очей, а також задишку. Внаслідок алергічної реакції на шкірі можуть утворюватися виразки, або ж розвинутись дерматит.

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