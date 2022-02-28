У Києві знову змінили час комендантської години

Під час дії комендантської години пересуватися Києвом можуть винятково ті, хто має спецперепустки нового зразка Військового коменданта. Перепустки, видані до цього, втратили чинність.

"Наголошуємо: перепустки видаються лише для транспорту. Пересуватися пішки у комендантську годину - суворо заборонено", - заявили в КМДА.

Цивільних, які під час дії комендантської години будуть перебувати на вулиці без перепустки, будуть вважатися членами диверсійно-розвідувальних груп російських окупантів. Тому киян просять не виходити з дому.

"Під час комендантської години вийти з домівок можна у разі оголошення повітряної тривоги, щоб прослідувати у найближче укриття", - додали в КМДА.