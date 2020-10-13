У Києві змінили графік руху транспорту через матч Україна - Іспанія

У вівторок, 13 жовтня, графік руху громадського транспорту буде змінено. Сьогодні у столиці відбудеться матч між збірними України та Іспанії.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Так, на годину довше працюватимуть:
Нагадаємо, матч Україна - Іспанія відбудеться в рамках Ліги націй, його початок - о 21:45. Гра пройде при вболівальниках. Трибуни дозволено заповнювати до 25% від загальної місткості стадіону.
Крім того, у зв'язку з проведенням футбольного матчу у столиці зміниться графік роботи київського метрополітену. Останній поїзд з центру Києва відправиться в 01:15 середовища.
Зазначимо, що перед і після матчу можливе закриття станцій "Олімпійська", "Палац спорту" і "Льва Толстого".
Додамо, що на матчі Україна - Німеччина в суботу були присутні понад 17 тисяч уболівальників. Команда Андрія Шевченка поступилася з рахунком 1:2.