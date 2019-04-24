ru
ua

У Києві в іноземців вилучили 300 кг героїну


Зловмисники організували транзит наркотиків через територію України

У Києві в ніч на 24 квітня поліція затримала іноземців, у яких вилучили 300 кілограмів героїну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника глави Нацполіції В'ячеслава Аброськіна у Facebook

Він зазначив, що зловмисники організували транзит наркотиків через Україну до країн Європи у великих обсягах. 

"Сьогодні вночі у результаті вдалої роботи оперативниками Департаменту протидії наркозлочинністі Національної поліції України в столиці нашої держави затримані іноземні громадяни, які займалися поставкою та організацією транзиту через нашу країну до Європи героїну в великих обсягах. Під час операції вилучено більше 300 кг героїну", - повідомив Аброськін. 

Фото: вилучені наркотики (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Нагадаємо, раніше СБУ в Одеській області під процесуальним керівництвом прокуратури викрили та ліквідували морський канал контрабанди кокаїну з Південної Америки.

РБК-Україна писало, що поліція викрила злочинну організацію, учасники якої займалися розповсюдженням важких наркотиків на території 13 областей України. 

Лікар Комаровський увійшов до команди Зеленського Аласанія розповів, про що домовилися штаби Порошенка та Зеленського щодо дебатів
Читати всі новини