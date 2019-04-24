У Києві в іноземців вилучили 300 кг героїну

У Києві в ніч на 24 квітня поліція затримала іноземців, у яких вилучили 300 кілограмів героїну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника глави Нацполіції В'ячеслава Аброськіна у Facebook.

Він зазначив, що зловмисники організували транзит наркотиків через Україну до країн Європи у великих обсягах.

"Сьогодні вночі у результаті вдалої роботи оперативниками Департаменту протидії наркозлочинністі Національної поліції України в столиці нашої держави затримані іноземні громадяни, які займалися поставкою та організацією транзиту через нашу країну до Європи героїну в великих обсягах. Під час операції вилучено більше 300 кг героїну", - повідомив Аброськін.

Фото: вилучені наркотики (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Нагадаємо, раніше СБУ в Одеській області під процесуальним керівництвом прокуратури викрили та ліквідували морський канал контрабанди кокаїну з Південної Америки.

РБК-Україна писало, що поліція викрила злочинну організацію, учасники якої займалися розповсюдженням важких наркотиків на території 13 областей України.