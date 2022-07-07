У Києві хочуть збільшити кількість наземних переходів

У Київраді вважають, що у час повномасштабної російсько-української війни питання створення безбар'єрного середовища в місті стає ще більш актуальним, оскільки до столиці з лінії фронту повертаються військові, які отримали інвалідність або травми кінцівок внаслідок поранень. Доступність міського простору має бути новою суспільною нормою.

“Підземні пішохідні переходи є справді бар’єром для пересування людей з дитячими візками, людей похилого віку, осіб з інвалідністю та інших маломобільних категорій населення", - заявила депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова.

Проєкт рішення розроблено з метою забезпечення фізичної безбар’єрності транспортної інфраструктури. Збільшення кількості наземних пішохідних переходів буде реалізовано шляхом модернізації перехресть, будівництва, капітального ремонту та реконструкції світлофорних об’єктів.

"Депутатський корпус Київської міської ради створює простір необмежених можливостей для киян та гостей міста, в якому не має місця дискримінації та враховують інтереси кожного. Необхідно забезпечити всім мешканцям рівний доступ до транспорту, адміністративних будівель та інших міських об’єктів", - розповіла Ксенія Семенова.