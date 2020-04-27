У Києві на грип та ГРВІ захворіли понад 3 тис. осіб минулого тижня

У Києві на грип та гостру респіраторно-вірусну інфекцію (ГРВІ) захворіли 3 525 людей минулого тижня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Зазначається, що загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні та є нижчою базової лінії на 84,4%.

"У столиці за 17-й тиждень 2020 року зареєстровано 3 525 хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні та є нижчою базової лінії на 84,4%. Наразі показник захворюваності становить 119,5", - повідомляє КМДА.

Повідомляється, що загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 28,8% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дорослого та дитячого населення. Так, дітей захворіло - 1 434 (зниження на 26,9%), дорослих - 2 091 (зниження на 30%).

"У структурі захворюваності діти становлять 40,7%, а на попередньому тижні - 39,6%. Серед школярів захворюваність знизилась на 23,1% - зареєстровано 614 випадків. До медичних закладів за 17-й тиждень госпіталізовано 16 осіб, із них 9 - діти", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомляося, що з початку карантину у Києві грипом та ГРВІ захворіли майже 51,5 тис. осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 27 квітня в Україні кількість заражених коронавірусом COVID-19 склало 9009 людей, за добу заразилися на 100 осіб менше.