В Києві горить вітамінний завод

В неділю, 13 грудня, зайнявся дах Київського вітамінного заводу, що розташований на вулиці Копилівській, 38. На місце прибули пожежники.

Про це повідомляє спільнота Київ Оперативний.

Працівники ДСНС займаються гасінням пожежі. Інформація про причини займання уточнюється.

Нагадаємо, 12 грудня у центрі Києва сталася пожежа у кафе, яке знаходиться в будівлі готелю "Експрес". В результаті рух транспорту в бік площі Перемоги був утруднений.

Також днями в центрі Полтави майже 9 годин горіла історична будівля. Пожежею знищено три заклади, на місці виявили труп чоловіка.

Також повідомлялося, що наприкінці листопада у Харкові велика пожежа знищила частину ринку "Барабашово" - були знищені 25 торгових павільйонів, всього горіли 85 павільйонів.