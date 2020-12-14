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В Києві горить вітамінний завод

Автор: Даша Харченко

В неділю, 13 грудня, зайнявся дах Київського вітамінного заводу, що розташований на вулиці Копилівській, 38. На місце прибули пожежники.

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Про це повідомляє спільнота Київ Оперативний.

Працівники ДСНС займаються гасінням пожежі. Інформація про причини займання уточнюється.

Нагадаємо, 12 грудня у центрі Києва сталася пожежа у кафе, яке знаходиться в будівлі готелю "Експрес". В результаті рух транспорту в бік площі Перемоги був утруднений.

Також днями в центрі Полтави майже 9 годин горіла історична будівля. Пожежею знищено три заклади, на місці виявили труп чоловіка.

Також повідомлялося, що наприкінці листопада у Харкові велика пожежа знищила частину ринку "Барабашово" - були знищені 25 торгових павільйонів, всього горіли 85 павільйонів.

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