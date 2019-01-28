У Києві горить радіозавод

Пожежа почалася в одноповерховому цеху

В Киеве сегодня, 28 января, по адресу улица Бориспольская, 9 загорелся Киевский радиозавод. Пожару присвоили ранг повышенной сложности, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Информатор".

Предварительно, пожар начался в одноэтажном цеху, огонь распространился на площади около 200 метров квадратных.

По всему помещению сильное задымление, спасателям пришлось стягивать дополнительные силы.

В 17:35 огонь локализовали и приступили к ликвидации.

Фото: место происшествия (kiev.informator.ua)

Напомним, в Харькове сегодня утром загорелся торговый центр "Мираж".

Ранее во Львове в подвале 9-этажного дома произошел взрыв, в результате которого пострадал сантехник. Из подъезда дома, где произошел взрыв, эвакуировали жильцов. Взрыв произошел во время технических работ в подвальном помещении.

Отметим, по итогам 2018 года спасатели ГСЧС потушили около 78 тысяч пожаров.