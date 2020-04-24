У Києві горіло Байкове кладовище

У Києві сталася пожежа на території Байкового кладовища. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що вчора ввечері в Службу порятунку надійшла інформація про пожежу на Байковому кладовищі в Голосіївському районі Києва. На місці вогнеборці встановили, що на території 100 квадратних метрів горіло сміття. Протягом години пожежу погасили, жертв і постраждалих немає.

За попередніми даними, причиною пожежі є "занесення стороннього джерела запалювання (підпал) невідомими особами". Рятувальники нагадують, що у зв'язку з епідеміологічною ситуацією з 17 квітня за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, обмежено відвідування всіх кладовищ Києва до окремого розпорядження. Обмеження не поширюється на похорон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про підпал православного монастиря в Одесі. В результаті пожежі там згоріла господарська прибудова, жертв і постраждалих не було.

Зазначимо, станом на 24 квітня один із трьох осередків пожежі в Чорнобильській зоні відчуження локалізували.