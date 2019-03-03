У Києві горів триповерховий житловий будинок

За попередньою інформацією, пожежа почалася через твердопаливний котел

В Киеве на улице Белицкой (Подол) вечером в воскресенье, 3 марта, почти полностью выгорел из-за твердотопливного котла трехэтажный частный дом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев. Оперативный".

По информации ресурса, около 20:00 по спецлинии 101 поступил вызов, что на улице Белицкой пылает дом.

Отмечается, что дом принадлежит мужчине, который сдает его под жилье гражданам Турции.

По предварительным данным, жильцы разожгли твердотопливный котел для обогрева дома, труба сильно нагрелась и от нее начала плавиться облицовке дома.

Улицу Белицкую перекрыли, на месте работали спасатели и медики.

Фото: пожар на Подоле в Киеве

Информации о пострадавших в результате пожара нет, за медпомощью никто не обращался.

Напомним, в Киеве в конце февраля в районе Лукьяновки три раза за неделю горел отселенный дом на улице Коперника. Пожары были зафиксированы 24, 25 и 27 февраля. По словам местных жителей, в доме часто видят бездомных.