У Києві горів столітній костел Святого Миколая: що відомо

Що сталося

Після 22:00 з'явилася інформація, що у Києві горить костел Святого Миколая, який розташований у Печерському районі. На місце події негайно ж вирушили рятувальники.

Спочатку повідомлялося, що пожежа виникла між першим та другим поверхами, але пізніше стало відомо, що вогонь перекинувся на дах.

Вогонь ліквідували о 23:26. В результаті вогню люди не постраждали, але пожежа встигла завдати серйозних пошкоджень всередині будівлі.

Фото: пожежа в костелі Святого Миколая (dsns.gov.ua)

Які пошкодження отримав костел

Як розповіла прес-секретар ДСНС Світлана Водолага, в результаті пожежі пошкодження отримало внутрішнє оздобленні історичної будівлі.

Водночас, за даними ДСНС, вогонь пошкодив орган, який встановлений в костелі. На відео, яке розмістив мер Києва Віталій Кличко, можна побачити, що орган отримав дуже сильні пошкодження, а також в костелі впала люстра.

В Міністерстві культури заявили, що вже оцінюють ступінь пошкодження органу. На місці події також працюють правоохоронці, щоб з'ясувати причини виникнення вогню.

Фото: вогонь завдав шкоди внутрішньому оздобленню костела (t.me/dsns_telegram)

Можлива причина займання

Як розповів єпископ Віталій Кривицький, за одною з версій, вогонь виник в органі.

"Попередньо, була репетиція і під час репетиції затріщало щось в органі і він загорівся. Фактично орган, як кажуть, спалахнув. Пошкоджено, перш за все, орган і впала люстра", - сказав єпископ Кривицький.

ДСНС та поліція наразі не висувають можливих версій виникнення вогню в костелі.