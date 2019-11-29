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У Києві горів один з інститутів

Новини » Суспільство     29.11.2019 - 16:34
У Києві горів один з інститутів
Фото: пожежа в інституті отоларингології (kyiv.dsns.gov.ua)

В результаті пожежі ніхто не постраждав

У Києві в п'ятницю, 29 листопада, сталася пожежа на території інституту отоларингології Національної академії медичних наук України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій у Києві.

Повідомляється, що пожежа сталася близько 10:49 на першому поверсі двоповерхової будівлі на території інституту на вул. Зоологічній, 3-б.

"В 11:30 пожежа на площі 30 кв. м локалізували, а о 11:48 - ліквідували. Жертв та постраждалих немає. Причина виникнення пожежі встановлюється", - повідомили в ДСНС.

Під час гасіння пожежі було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожарноспасательной техніки та 18 чоловік особового складу.

Фото: пожежа в інституті отоларингології (kyiv.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що в Києві 25 листопада відбувся пожежа в одному з міні-готелів. Пожежа виникла в котельні 2-поверхового міні-готелю з поширенням на дах. Жертв і постраждалих в результаті загоряння не було.

Також повідомлялося, що в Одесі в результаті пожежі в одній з квартир багатоповерхового будинку загинули дві людини. Серед жертв трирічна дитина. Причиною пожежі стало загоряння домашнього майна.

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