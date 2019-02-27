У Києві фіксують зниження захворюваності на грип

За тиждень захворіли 12,4 тис. людей

В столице наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 12,3%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Да, детей заболело - 7 769 человек (снижение на 11%), взрослых - 4 661 человек (снижение на 14,2%). Интенсивность эпидемического процесса находится на уровне, характерном для этого периода года.

За 8-ю неделю 2019 года зарегистрировано 12 430 больных гриппом и ОРВИ. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составлял 419,5 и ниже эпидемического порога на 51%.

В структуре заболеваемости дети составляют 62,5%, а на предыдущей неделе - 62%. Среди школьников заболеваемость снизилась на 5,5%: 3 386 случаев, что составляет 46,1% от общего количества заболевших детей и 28,8% от общего количества лиц, которые обратились за медицинской помощью.

Также сообщается, что в больницу за 8-ю неделю госпитализированы 145 человек, из них 129 - дети. Образовательный процесс приостановлен в 24 школах.

РБК-Украина писало, что в Кировоградской области на прошлой неделе зарегистрирована одна смерть от осложнения, вызванного вирусом гриппа типа А (H1N1) Мичиган, известного как "свиной грипп".

Напомним, за период с 15 января по 15 февраля зарегистрировано 14 смертей от гриппа и ОРВИ.