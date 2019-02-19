У Києві евакуювали Вищу раду правосуддя

У Вищій раді правосуддя шукають вибухівку

В Киеве Высший совет правосудия сегодня, 19 февраля, временно прекратил работу из-за сообщения о минировании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ВСП в Facebook.

О минировании сообщил неизвестный.

Фото: место происшествия (facebook.com/highcouncilofjustice)

Отмечается, что работников и посетителей ВПС эвакуировали.

"Высший совет правосудия вынужден временно прекратить работу для проведения правоохранительными органами необходимых действий. Сейчас проведена эвакуация работников и посетителей ВСП. Начало работы заседания Совета отложено. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 февраля в Виннице эвакуировали 50 человек из отделения банка в связи с сообщением о минировании.

Ранее неизвестный сообщил, что в Киевской городской клинической больнице №8 заложена взрывчатка, на спецлинию 102 поступило около 9:00. На место происшествия немедленно выехали все профильные службы. Сообщение о минировании больницы на улице Кондратюка 1 февраля в Киеве не подтвердилось.