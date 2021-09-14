У Києві евакуювали коледж через повідомлення про замінування
Правоохоронці перевіряють інформацію щодо замінування коледжу у Києві. Там евакуювали більше 100 людей - співробітників та студентів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.
Інформація про мінування надійшла правоохоронцям о 8:30. Навчальний заклад розташований на провулку Зоряному у Подільському районі столиці.
Як відомо, за адресою Зоряний провулок 1/5 працює Економіко-технологічний коледж КІБіТ (Інституту бізнесу та технологій).
Наразі на місці події працюють експерти-вибухотехніки разом з кінологами та службовими собаками. Вони ретельно оглядають приміщення будівлі та прилеглу територію і шукають вибухівку.
Дана подія зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Подільського управління поліції.
За результатами перевірки буде вирішено питання щодо правової кваліфікації.