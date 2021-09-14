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У Києві евакуювали коледж через повідомлення про замінування

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Київ, Вівторок 14 вересня 2021 11:30
У Києві евакуювали коледж через повідомлення про замінування Фото: в Києві перевіряють мінування коледжу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Правоохоронці перевіряють інформацію щодо замінування коледжу у Києві. Там евакуювали більше 100 людей - співробітників та студентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Інформація про мінування надійшла правоохоронцям о 8:30. Навчальний заклад розташований на провулку Зоряному у Подільському районі столиці.

Як відомо, за адресою Зоряний провулок 1/5 працює Економіко-технологічний коледж КІБіТ (Інституту бізнесу та технологій).

Наразі на місці події працюють експерти-вибухотехніки разом з кінологами та службовими собаками. Вони ретельно оглядають приміщення будівлі та прилеглу територію і шукають вибухівку.

Дана подія зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Подільського управління поліції.

За результатами перевірки буде вирішено питання щодо правової кваліфікації.

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