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У Києві та ще двох областях COVID-ліжка в реанімаціях зайняті більш ніж на 80%

Новость на русском → Україна, Четвер 08 квітня 2021 12:14
У Києві та ще двох областях COVID-ліжка в реанімаціях зайняті більш ніж на 80% Фото: всього в Україні зайнято понад 65% ліжок для COVID-19 в реанімаційних відділеннях (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні зайняті 65,4% ліжок для пацієнтів з коронавірусом у відділеннях інтенсивної терапії. При цьому найбільш напружена ситуація спостерігається в Києві, Харківській та Хмельницькій областях - тут зайнято більше ніж 80% таких ліжок.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.

Так, у Києві зайняті 435 з 519 ліжок (83,8%) в реанімаціях для пацієнтів з COVID-19, у Харківській області - 210 з 255 (82,3%), у Хмельницькій області - 124 з 155 (80%).

Всього в Україні в реанімаційних відділеннях є 5131 COVID-ліжко, з яких 3356 вже зайняті.

У цілому по країні вже зайняті 48 440 ліжок для пацієнтів з коронавірусом з 78 496 (61,7%). Найгірша ситуація у Хмельницькій області - тут заповнені 2548 з 3111 ліжок (81,9%). У Києві зайняті вже 4900 з 6259 ліжок (78,3%).

Раніше РБК-Україна писало, що лише в Закарпатській, Кіровоградській, Луганській та Херсонській областях не перевищено показник госпіталізацій з-за COVID.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 19 419 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Києві, Харківській та Львівській областях.

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