В Киеве и еще двух областях COVID-кровати в реанимациях заняты более чем на 80%

В Украине заняты 65,4% кроватей для пациентов с коронавирусом в отделениях интенсивной терапии. При этом самая напряженная ситуация наблюдается в Киеве, Харьковской и Хмельницкой областях - здесь заняты более 80% таких коек.

Так, в Киеве заняты 435 из 519 коек (83,8%) в реанимациях для пациентов с COVID-19, в Харьковской области - 210 из 255 (82,3%), в Хмельницкой области - 124 из 155 (80%).

Всего в Украине в реанимационных отделениях есть 5131 COVID-кровать, из которых 3356 уже заняты.

В целом по стране уже заняты 48 440 коек для пациентов с коронавирусом из 78 496 (61,7%). Самая плохая ситуация в Хмельницкой области - здесь заполнены 2548 из 3111 кроватей (81,9%). В Киеве заняты уже 4900 из 6259 коек (78,3%).