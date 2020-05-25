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У Києві у ДТП постраждали двоє дітей

Новини » Надзвичайні події     25.05.2020 - 09:31
У Києві у ДТП постраждали двоє дітей
Фото: аварійний знак (РБК-Україна)

Дітей госпіталізували у дитячу лікарню "Охматдит"

У Києві у результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) постраждали двоє дітей. Інцидент стався на площі Перемоги.

Про це йдеться на Facebook-сторінці dtp.kiev.ua.

Як повідомляється, ДТП сталось, коли водій автівки Infiniti рухався з Дмитрівської прямо, у той час як автівка Ford повертала ліворуч. У результаті зіткнення постраждали двоє дітей, які знаходились в обох автівках. Як зазначається, їх госпіталізували у дитячу лікарню "Охматдит".

За словами очевидців, не спрацювали подушки безпеки, однак пошкодження автівок досить великі. Також вони припускають, що діти будуть жити.

Нагадаємо, у Рівному Daewoo Lanos протаранив тролейбус, у результаті чого постраждали четверо пасажирів легковика.

Крім того, на автодорозі Київ-Чоп вантажівка протаранила мікроавтобус, який перевозив пасажирів.

Також РБК-Україна писало, що у Вінницькій області позашляховик Ford Explorer врізався у дерево, у ньому перебували 6 людей.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ДТПКиївпреступления
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