ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві на дорогах місцями ожеледиця

Новини » Суспільство    11.02.2019 - 10:30
У Києві на дорогах місцями ожеледиця
Ілюстративне фото (УНІАН)

Температура від 2 до 4 градусів тепла

У Києві 11 лютого на дорогах місцями ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської адміністрації (КМДА).

За даними Укргідрометцентру, в Києві сьогодні без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця. У столиці хмарно з проясненнями, вітер південний, 7-12 м / с. Температура від 2 до 4 градусів тепла.

З метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань цивільного захисту КМДА закликало киян бути обережними, пересуваючись по місту, і рекомендує дотримуватися порад під час ожеледиці.

Нагадаємо, 11 лютого 2019 року на заході України невеликий дощ, температура повітря вдень підніметься до +8. В столиці України 11 лютого без опадів, вдень від +2 до +4, вночі від -1 до -3, вітер південний, 7-12 м / с.

Додамо, що в Україні станом на ранок 11 лютого проїзд дорогами державного значення забезпечений.

Затримання активістів у Києві: ГПУ готує підозру за фактом побиття Затримання активістів у Києві: ДБР допитало свідків
Новини України Київгололедица
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся