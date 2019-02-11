У Києві на дорогах місцями ожеледиця

Ілюстративне фото (УНІАН)

Температура від 2 до 4 градусів тепла

У Києві 11 лютого на дорогах місцями ожеледиця. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської адміністрації (КМДА).

За даними Укргідрометцентру, в Києві сьогодні без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця. У столиці хмарно з проясненнями, вітер південний, 7-12 м / с. Температура від 2 до 4 градусів тепла.

З метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань цивільного захисту КМДА закликало киян бути обережними, пересуваючись по місту, і рекомендує дотримуватися порад під час ожеледиці.

Нагадаємо, 11 лютого 2019 року на заході України невеликий дощ, температура повітря вдень підніметься до +8. В столиці України 11 лютого без опадів, вдень від +2 до +4, вночі від -1 до -3, вітер південний, 7-12 м / с.

Додамо, що в Україні станом на ранок 11 лютого проїзд дорогами державного значення забезпечений.