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У Києві на Будинку профспілок знову встановили вивіску KFC

Новини » Надзвичайні події    08.02.2019 - 20:30
У Києві на Будинку профспілок знову встановили вивіску KFC
Фото: вивіска KFC на Будинку профспілок у Києві (facebook.com.Олег Слабоспицький)

Монтувати вивіску почали близько 16:00, а вже о 19:05 - загорнули у чорний целофан

У Києві, на Майдані Незалежності, на фасаді Будинку профспілок встановили нову вивіску закладу швидкого харчування KFC. Відповідні фото опублікували користувачі у соцмережах, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hromadske.ua.

Монтувати її почали близько 16:00.

У Києві на Будинку профспілок знову встановили вивіску KFC

Зазначають, що цього разу вивіску закладу встановили на будівлі з боку вулиці Михайлівської.

У Києві на Будинку профспілок знову встановили вивіску KFC

Координатор Громадського сектору Євромайдану Олег Слабоспицький опублікував фото, на якому видно, що станом на 16:40 вивіска була вже встановлена, а підйомного крана та працівників на місці не було.

Станом на 19:05 загорнули вивіску у чорний целофан.

У Києві на Будинку профспілок знову встановили вивіску KFC

Зазначимо, 21 листопада 2013 року у Києві розпочалися акції протесту після того, як уряд призупинило підготовку до підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Акцію, яка отримала назву Євромайдан, підтримали в багатьох містах України. Після розгону Евромайдана в ніч з 29 на 30 листопада протести різко взяли антипрезидентський і антиурядовий характер, в ході якого загинули десятки людей, в тому числі в результаті пожежі в Будинку профспілок.

21 листопада 2018 року у Києві на Майдані Незалежності сталися сутички з поліцією кількох десятків активістів, які протестують проти відкриття кафе швидкого харчування KFC в Будинку профспілок. 

Глава прес-служби Федерації профспілок України Юрій Работа заявив, що в роботі ресторану швидкого харчування "немає нічого протизаконного".

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