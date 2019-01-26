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У Києві на Дніпрі під лід провалився рибалка

Новини » Надзвичайні події    26.01.2019 - 16:51
У Києві на Дніпрі під лід провалився рибалка
Ілюстративне фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Чоловік потонув, провалившись під лід під час риболовлі

У Дарницькому районі Києва під лід провалився рибалка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Києві.

Повідомляється, що в першій половині дня до оперативно-координаційного центру надійшов дзвінок від очевидців. За їх словами, на Дніпрі на відстані 50 м від берега навпроти одного з будинків на вулиці Садовій під лід провалився рибалка.

"На місце події прибув аварійно-рятувальний загін спеціального призначення. За допомогою водолазно-рятувального спорядження рятувальники дістали тіло чоловіка без ознак життя. За словами очевидців, чоловіку хотіли допомогти випадкові перехожі, проте, через тонкий лід не вдалося підібратися до місця провалу" , - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, рятувальники ГСЧС закликають українців не виходити на лід. Також вони нагадують, що зимова риболовля вимагає суворого дотримання правил безпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Рахівському районі Закарпатської області троє киян, які йшли по туристичному маршруту в районі гори Стіг, потрапили під снігову лавину, в результаті цього один з них загинув.

 

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