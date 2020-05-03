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У Києві кількість нових випадків COVID-19 за добу скоротилося більш як удвічі

Новини » Коронавірус     03.05.2020 - 09:52
У Києві кількість нових випадків COVID-19 за добу скоротилося більш як удвічі
Ілюстративне фото (freepik)

За добу підтвердили 17 нових випадків

У Києві число нових випадків коронавірусу за добу скоротилося більш як удвічі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані РНБО.

Так, за добу було зафіксовано 17 нових випадків, що на 24 менше, ніж добою раніше. При цьому в столиці вже 1511 підтверджених випадків коронавірусної хвороби.

Також за добу в столиці зафіксований один летальний випадок від COVID-19.

За даними міського голови Києва Віталія Кличка, за минулу добу коронавірусом захворіли:

  • 6 жінок віком від 55 до 68 років;
  • 10 чоловіків від 30 до 80 років;
  • 6-місячна дитина.

У лікарні столиці госпіталізували 9 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Зазначимо, загальна кількість заражених в Україні, станом на ранок, 3 травня, склала 11 913 осіб. За добу підтвердили 502 нових випадків. При цьому 9 людей померли.

Раніше РБК-Україна писало, що глава МОЗ Максим Степанов вважає, що ситуація з коронавірусом в Україні дозволяє почати ослаблення карантинних обмежень після 11 травня. За його словами, карантин допоміг уникнути піку захворюваності коронавірусом.

В Україні за добу від коронавірусу померли 9 осіб В Україні за добу підтвердили 502 нових випадків COVID-19
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