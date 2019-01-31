У Києві чиновника держпідприємства затримали на хабарі у 650 тис. гривень

Начальник держпідприємства вимагав гроші за прискорення експертизи товару

Начальника госпредприятия Государственный дорожный научно-исследовательский институт имени М. П. Шульгина будут судить за взятку в 650 тысяч гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Отмечается, что чиновник требовал и получил от представителя частного общества неправомерную выгоду в сумме 650 тысяч гривен за ускорение экспертизы товара и получение положительных выводов.

Деньги начальник ГП получил в два этапа - 60 и 590 тысяч гривен. Во время передачи второго транша чиновника задержали в служебном кабинете.

Задержанному грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, СБУ задержала на взятке начальника Управления государственного экологического надзора (контроля) в Житомирской области.

Также сообщалось, что ГБР задержало на взятке оперативного сотрудника Главного управления военной контрразведки СБУ и командира одной из воинских частей, расположенной в зоне проведения ООС.