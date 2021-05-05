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У Києві через суд повернули музею "Пирогово" ділянку вартістю понад 24 млн гривень

Новость на русском → Середа 05 травня 2021 11:28
У Києві через суд повернули музею "Пирогово" ділянку вартістю понад 24 млн гривень Фото: музею "Пирогово" повернули земельну ділянку (facebook.com/pyrogiv)
Автор: РБК-Україна

У Києві через суд скасовали незаконну реєстрацію права користування земельною ділянкою вартістю понад 24 млн гривень. Вона належить Національного музею народної архітектури та побуту України ("Пирогово").

Про це повідомили у прес-центрі Офісу генпрокурора.

Прокурори встановили та довели в суді, що товариство без відповідних правових підстав здійснило державну реєстрацію права користування земельною ділянкою площею 1,2 га.

"Ця ділянка належить до охоронюваної зони Національного музею народної архітектури та побуту України (с. Пирогів), який є унікальною етноландшафтною експозицією. На його території забороняється будь-яка діяльність, яка може негативно впливати на стан історико-культурних комплексів та об’єктів, або перешкоджати їх використанню за цільовим призначенням", - наголошують у прокуратурі.

Рішення щодо ділянки виніс Господарський суд міста Києва.

Раніше повідомлялося, що Верховна рада почала розгляд ще одного законопроекту для завершення земельної реформи - №2195. Документ пропонує дозволити продаж землі через інтернет на електронних аукціонах.

Нагадаємо, в Україні можуть розширити можливості громадян щодо використання земельних ділянок.

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