В Києві частково обмежать рух на Південному мосту

Ілюстративне фото (Автоцентр)

Із 08:00 до 23:00 буде частково обмежено рух транспорту у напрямку з проспекту Миколи Бажана на Столичне шоссе

У неділю, 14 квітня, в Києві частково обмежать рух транспорту на Південному мостовому переході. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, у зв'язку з ремонтними роботами 14 квітня із 08:00 до 23:00 буде частково обмежено рух транспорту у напрямку з проспекту Миколи Бажана на Столичне шоссе.

"Комунальна корпорація "Київавтодор" просить водіїв із розумінням поставитися до труднощів трафіку, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у столиці з 13 по 20 квітня буде діяти обмеження руху транспорту через проспект Перемоги. Зазначається, що рух транспорту обмежать у зв'язку з демонтажем прогонової будови Шулявського шляхопроводу.

Крім того, з 10 до 30 квітня діятимуть обмеження руху транспорту на вулиці Івана Федорова. Зазначається, що рух обмежать у зв'язку з реконструкцією вулиці Івана Федорова на ділянці від вулицы Великої Васильківської до вулиці Предславинській.

Також в Києві з 9 квітня частково закривається рух транспорту на проспекті Академіка Паладіна, біля станції метро "Академмістечко". У зв'язку з виконанням робіт по капітальному ремонту рух транспорту по непарній стороні на ділянці від вулиці Академіка Булаховського до Кільцевої дороги буде закрито. Рух транспорту буде здійснюватися по зустрічному напрямку.