У Києві частково обмежать рух на Південному мосту

Обмеження діятимуть з 18 до 20 лютого
В Киеве в течение 18-20 февраля частично ограничат движение на Южном мосту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Как отмечается, в связи с ремонтом деформационного шва на эстакадной части Южного мостового перехода будет частично ограничено движение транспорта в направлении со Столичного шоссе на ул. Николая Бажана.
В частности, движение ограничат:
"Коммунальная корпорация просит извинить за временные неудобства и с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с выполнением ремонтных работ", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киеве в связи с первоочередным ремонтом на мосту им. Патона будет частично ограничено движение транспорта. Ограничения будут действовать с 12 по 24 февраля в направлении с Русановской набережной на Днепровскую набережную.