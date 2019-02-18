У Києві частково обмежать рух на Південному мосту

Обмеження діятимуть з 18 до 20 лютого

В Киеве в течение 18-20 февраля частично ограничат движение на Южном мосту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как отмечается, в связи с ремонтом деформационного шва на эстакадной части Южного мостового перехода будет частично ограничено движение транспорта в направлении со Столичного шоссе на ул. Николая Бажана.

В частности, движение ограничат:

с 22:00 18 февраля до 05:00 19 февраля;

с 22:00 19 февраля до 05:00 20 февраля.

"Коммунальная корпорация просит извинить за временные неудобства и с пониманием отнестись к трудностям трафика, связанных с выполнением ремонтных работ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве в связи с первоочередным ремонтом на мосту им. Патона будет частично ограничено движение транспорта. Ограничения будут действовать с 12 по 24 февраля в направлении с Русановской набережной на Днепровскую набережную.

Напомним, в Киеве в ночь на 17 февраля на пять часов перекрывали мост имени Патона. С 00:00 до 05:00 часов мост был закрыт для движения транспорта в обоих направлениях в зв'язку с выполнением первоочередных ремонтных работ.