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У Києві частково обмежать рух до проспекту Перемоги

Новини » Суспільство    19.04.2019 - 11:59
У Києві частково обмежать рух до проспекту Перемоги
Ілюстративне фото (Автоцентр)

Із 21 квітня у зв’язку із продовженням виконання робіт із реконструкції вул. Академіка Туполєва буде частково обмежено рух транспорту

З неділі, 21 квітня, у Києві частково обмежать рух транспорту на ділянці від вулиці Естонської до проспекту Перемоги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, у зв’язку із продовженням виконання робіт із реконструкції вулиці Академіка Туполєва буде частково обмежено рух транспорту.

"Комунальна корпорація "Київавтодор" просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у суботу, 20 квітня, у Києві  з 10:00 до 20:00 частково обмежать рух транспорту на Північному мосту через річку Дніпро  у зв'язку з ремонтом асфальтобетонного покриття.

Також з 19 по 22 квітня у Києві частково обмежать рух транспорту на Південному мостовому переході. У зв'язку з ремонтними роботами буде ускладнено рух транспорту у напрямку з проспекту Миколи Бажана на Столичне шосе.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в столиці з 13 по 20 квітня буде діяти обмеження руху транспорту через проспект Перемоги. Зазначається, що рух транспорту обмежать у зв'язку з демонтажем прогонової будови Шулявського шляхопроводу.

Крім того, з 10 до 30 квітня діятимуть обмеження руху транспорту на вулиці Івана Федорова. Зазначається, що рух обмежать у зв'язку з реконструкцією вулиці Івана Федорова на ділянці від вулицы Великої Васильківської до вулиці Предславинській.

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