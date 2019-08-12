У Києві частково обмежать рух на Пішохідному мосту

У Києві частково обмежать рух для пішоходів і велосипедистів на Пішохідному мосту, що з'єднує правий берег з Трухановим островом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, на Пішохідному мосту будуть виконувати протиаварійні роботи - зміцнювати конструкцію плитами. Ремонтні роботи будуть виконуватися уночі.

Так, з 23:00 12 серпня в 10:00 13 серпня, з 23:00 13 серпня до 10:00 14 серпня і з 23:00 14 серпня до 10:00 15 серпня буде частково обмежено прохід пішоходів і проїзд велосипедистів.

"У комунальній корпорації перепрошують за незручності", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 2 серпня в Києві частина бетонної конструкції Пішохідного моста обрушилася. Від мосту відпав великий шматок арматури і бетону.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві на ряді вулиць у Голосіївському районі тимчасово обмежать рух транспорту у зв'язку з ремонтними роботами. Роботи будуть виконуватися з 12 серпня 2019 до 30 червня 2020 року.

Крім того, в Києві з 2 по 31 серпня частково обмежать рух на естакади Південного мосту. Під час робіт буде обмежено для проїзду 1,5 смуги руху. Після цього етапу дорожники будуть ремонтувати шов на іншій половині естакади в цьому ж напрямку.

Ремонтні роботи проводитимуться з 22:00 годин 2 серпня до 31 серпня на естакаді в напрямку лівого берега (орієнтовно 400 метрів після Видубичів).