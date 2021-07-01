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У Києві судитимуть поліцейського за напад на журналіста "Громадського" у 2020 році

Автор: РБК-Україна

Правоохоронця, який застосував фізичну силу проти журналіста “Громадського” судитимуть за фактом умисного перешкоджання законної професійної діяльності та пошкодження майна. Події інциденту мали місце у 2020 році під час мітингу представників малого та середнього бізнесу біля будівлі Кабінету міністрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Відповідно до матеріалів слідства, представник Управління патрульної поліції ігноруючи прохання журналіста роз’яснити законність своїх вимог - наказав чоловікові залишити територію парку. Після цього, без попередження про застосування фізичної сили, правоохоронець виштовхнув чоловіка на тротуар парку й попри зауваження стосовно перешкоджання здійсненню законної професійної діяльності - вибив мобільний телефон з рук й переламав навпіл стабілізатор.

Відповідно до ч. 3 ст. 171, ч. 1 ст. 347-1 Кримінального Кодексу України, правоохоронцю загрожує обмеження волі до п’яти років з позбавленням можливості займати відповідну посаду на строк до трьох років.

Нагадаємо, як розповідало РБК-Україна, 29 квітня 2020 року під Кабінетом міністрів поліцейський використав фізичну силу проти журналіста "Громадського" Богдана Кутєпова й зламав його техніку.

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