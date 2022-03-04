RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Києві бомбосховища обладнають інтернетом

Автор: Сергій Пишкін

Бомбосховища Києва планують обладнати вільним доступом до інтернету. Вже звернулися до провайдерів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку заступника мера Києва з IT Петра Оленича.

"Місто готове співпрацювати та разом організувати підключення до Wi-Fi сховищ Києва. Комунікація і швидкий доступ до інформації зараз мають величезне значення!", - пише Оленич.

Нагадаємо, що 24 лютого Росія почала відкриту повномасштабну війну на території України.

Війна Росії проти України триває дев'ятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах та міжнародна реакція – у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ