ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве на Большой Окружной произошло ДТП, есть жертвы

Новости » Происшествия     27.02.2020 - 21:04
В Киеве на Большой Окружной произошло ДТП, есть жертвы
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

На перекрестке Большой Окружной дороги и улицы Газопроводной столкнулись автомобили Audi и Skoda

В четверг вечером, 27 февраля, в Киеве на перекрестке Большой Окружной дороги и улицы Газопроводной произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киев Оперативный".

Как сообщается, в результате ДТП столкнулись автомобили Audi и Skoda.

"Не убедившись в безопасности маневра, водитель Skoda повернул налево (на улицу Газопроводная), не предоставив преимущество Audi, который двигался прямо в сторону площадь Шевченко", - говорится в сообщении.

В результате столкновения водитель Skoda погиб прямо за рулем, а пассажира выбросило из салона.

"Спидометр Audi завис на 160 км/час, однако точную скорость сможет установить только следствие", - говорится в сообщении.

Напомним, в Броварах Киевской области пьяный полицейский сбил двух человек. В результате аварии 28-летний пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия. Еще одного 31-летнего мужчину с травмами госпитализировали.

Кроме того, в Бортничах произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Ford и Audi, в результате которой пострадали три женщины.

В Хмельницкой области полицейский на смерть сбил женщину На дороге Киев-Чоп Volkswagen въехал в автобус, есть жертвы
Новости Украины КиевДТПКиев
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь